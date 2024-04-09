«Все будет замечательно»: как Кунгуров выглядел на последнем видео

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / evgenyi_kungurov_official ;5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Артист обратился к поклонникам в конце прошлого месяца.

Оперный певец Евгений Кунгуров в конце прошлого месяца выложил в личном блоге видео, на котором призвал поклонников беречь друг друга, а также культурное наследие. На кадрах артист выглядел воодушевленным и замотивированным.

«Звоните чаще друг другу, любите своих родителей, свою Родину, потому что здесь мы выросли, здесь похоронены наши предки, и все будет замечательно, если мы будем беречь все вместе то, что создано поколениями», — сказал в обращении к подписчикам Кунгуров.

Гибель певца стала шоком для поклонников и его знакомых. О смерти 40-летнего Кунгурова стало известно накануне вечером. По предварительным данным, он покончил с собой в центре Москвы. У него остались несовершеннолетние сын и дочь.

По словам его отца, он последнее время наблюдался у психиатра, однако эта информация не подтверждена. Знакомые о проблемах исполнителя не догадывались.

Согласно неофициальной информации, незадолго до случившегося он написал сообщение жене о своих намерениях, а затем перестал выходить на связь. В мессенджере он якобы предупредил ее, что его найдут мертвым.

Ранее 5-tv.ru писал, кого и зачем звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров пугал своей смертью.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.