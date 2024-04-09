В Кремле прокомментировали видео общения главы Оренбуржья с гражданами

Фото: 5-tv.ru

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Накануне Денис Паслер встретился с инициативной группой местных жителей, чьи дома оказались в зоне затопления.

В Кремле видели ролик, на котором губернатор затопленной Оренбургской области Денис Паслер требует у местных жителей убрать мобильные телефоны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели. Еще раз повторяю, проводится напряженная работа с населением. Все руководство: муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением», — сказал официальный представитель Кремля.

Губернатор Оренбуржья встретился с инициативной группой жителей накануне, 8 апреля, начав беседу с резкого требования убрать мобильные.

«Телефоны все убрали», — повторил он два раза, обращаясь к представителям инициативной группы.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Президент России Владимир Путин обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео встречи губернатора Паслера с жителями затопленных районов.