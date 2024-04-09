Упражнения Кегеля могут навредить: как на самом деле лечат недержание

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Урологи призывают быть осторожными с распространенными советами.

В обществе не принято обсуждать проблемы недержания мочи. А ведь многие люди, особенно женщины, сталкиваются с этой проблемой. Нарушения могут возникать с возрастом или, например, после тяжелых родов.

Как помочь женщине и при этом не затягивать с отсрочкой результата? В беседе с KP.RU рассказала Ольга Нестерова, врач-уролог, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова.

Врачи делят недержание мочи на три основных типа: стрессовое, ургентное (или императивное) и смешанное.

Стрессовое

Появляется при любом повышении внутрибрюшного давления — при кашле, чихании, смехе, занятии спортом. Часто мамы рассказывают, что не могут прыгать на батуте вместе со своими детьми. В самых тяжелых случаях стрессовое недержание мочи может возникать даже при подъеме с кровати.

Что провоцирует: беременность и роды, лишний вес, образ жизни, связанный с ежедневными тяжелыми физическими нагрузками и, конечно, возраст.

Что делать?

«Лечение подбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Если мы понимаем, что у пациентки есть физиологический резерв для самостоятельного восстановления, то на первом этапе мы предлагаем консервативное лечение, которое хорошо работает у более молодых женщин. И тут есть много вариантов», — отметила эксперт.

* Упражнения для укрепления мышц тазового дна — упражнения Кегеля.

«К сожалению, самостоятельное выполнение упражнений не всегда оказывается эффективным, так как женщина порой не понимает, какие именно мышцы ей необходимо задействовать в процессе тренировки, а неправильная тренировка может не только не дать эффект, но и усугубить ситуацию», — пояснила Нестерова.

* Специальные индивидуальные устройства для тренировок, которые можно применять и в домашних условиях — тренажеры для укрепления мышц тазового дна.

* Различные варианты физиотерапии, в том числе электромагнитная стимуляция мышц тазового дна. Сейчас есть даже специальные программы виртуальной реальности, когда электромагнитные датчики крепятся там, где нужно, а на экране человечек должен прыгнуть или бежать, когда женщина работает определенными мышцами тазового дна.

* В некоторых случаях, особенно в менопаузе, требуется назначение местной эстроген-заместительной терапии, которая в рамках комплексного лечения может оказаться весьма полезной.

«Но бывает, что консервативное лечение недостаточно эффективно, тогда мы идем на операцию — слинговую уретропексию. Суть в том, что под уретру через небольшой разрез на передней стенке влагалища ставится специальный гамак — субуретральный слинг. Реабилитация после операции занимает 2-3 дня нахождения в стационаре, а эффект пациентки отмечают сразу, обретая при этом совершенно другое качество жизни», — добавила специалист.

Императивное (ургентное) недержание

Это непроизвольное подтекание мочи после резкого нестерпимого (императивного) позыва.

Что провоцирует: гиперактивный мочевой пузырь, причина возникновения которого не всегда понятна. Иногда возникает на фоне менопаузы.

Что делать?

Может помочь местная заместительная гормональная терапия. Но часто требуется добавление препаратов для снятия гиперактивности мочевого пузыря. На этом фоне учащенное мочеиспускание становится более редким, а эпизоды императивного недержания уменьшаются или исчезают.

Слинговая операция в этом случае противопоказана и только усугубит ситуацию, именно поэтому важно разделять два этих типа — стрессовое и ургентное.

Смешанное недержание

Это комбинация двух типов у одного и того же пациента. Лечение начинают обычно с поиска причины, вызывавшей императивный компонент и его устранения.

Из-за сильного стресса (как приятного, так и не очень) некоторых женщин тянет в туалет…

«Такие ситуацию тоже могут быть и тут разбираться приходится несколько дольше. В мочевом пузыре есть участок, расположенный между отверстием уретры и устьями мочеточников — мочепузырный треугольник или треугольник Льето, с очень мощным рецепторным аппаратом с множеством нервных окончаний. У некоторых женщин этот аппарат мгновенно реагирует на изменения гормонального фона, в том числе на выброс гормонов стресса. Можно сказать, что это некая „веревочка“ между головным мозгом и женским мочевым пузырем. Конечно, такая яркая реакция есть далеко не у всех, но все же женщины могут отмечать на фоне стрессов частые, а иногда и болезненные мочеиспускания, не связанные при этом с классическим воспалением (циститом)», — пояснила эксперт.

Как с этим бороться? Не нервничать! Но это же утопия… Поэтому, если ситуация повторяется из раза в раз, а другие причины исключены, то женщине предлагают проконсультироваться с неврологом, который поможет подобрать необходимый препарат в надежде разорвать «веревочку» между головным мозгом и мочевым пузырем.

Чаще всего (хотя и не всегда) это препараты из группы антидепрессантов. Они могут работать и как отличное обезболивающее, и как снотворное. Когда связь между головным мозгом и мочевым пузырем «снимается», прием антидепрессантов можно прекратить. «Побочный эффект»: восстанавливается не только общий эмоциональный фон, но и самочувствие в целом, нормализуется сон.

Часто — это сколько?

«Бывают пациенты, которые сами ставят себе диагноз „гиперактивный мочевой пузырь“ и приходят на прием в полной уверенности, что они часто мочатся. Но это очень субъективное понятие. Для одного часто — это пять раз в день, а для другого — двадцать. Обычно мы даем пациентам заполнить специальный дневник мочеиспускания. Вы и сами можете сделать такую табличку: в течение двух-трех дней нужно записывать, сколько раз сходили в туалет и каким объемом. По сути, пациент писает в мерную кружку и записывает показания. Плюс параллельно измеряется примерный объем и качество выпитой жидкости. Через два-три дня мы получаем дневник, сколько выпито, сколько вышло, какие порции мочи», — рассказала специалист.

Далее медики смотрят на результат. Одно дело, когда пациент пьет по 10 литров, у него будут порции мочи по 300-500 миллилитров, но он будет двадцать раз в день ходить в туалет, пояснила Ольга Нестерова. Обычно такое бывает при заболеваниях эндокринной системы, добавила она.

Но бывает, что люди и без сахарного диабета пьют по 5-6 литров, потому что привыкли. Надо помнить, что физиологическая емкость мочевого пузыря — 250-350 миллилитров. Конечно, он может удержать и бОльший объем, но все же в норме примерно на 300 мл возникнет позыв. Так что если человек выпивает 5 литров в сутки — за день он сходит в среднем 15-20 раз в туалет, утверждая при этом что его мочевой пузырь — гиперактивный. Но на самом деле это не так.

И совсем другая история, когда человек ходит в туалет порциями мочи по 50-100 миллилитров. Уже на такой небольшой порции у него возникает сильный позыв, и он вынужден опорожнять мочевой пузырь.

«Такие пациенты боятся много пить, начинают сознательно уменьшать объемы потребляемой жидкости, пытаясь уменьшить частоту собственного мочеиспускания. Тогда мы задумываемся о гиперактивности, возможно даже выполним специальное исследование — комплексное уродинамическое исследование», — заключила экспер.

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