«Президент США убивает граждан и распускает ФБР»: режиссер Гарленд снял пророческий фильм?

Фото: Кадр из х/ф «Падение империи». Режиссер: Алекс Гарленд, 2024г.

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Спустя два года творческого затишья Гарленд представил зрителю антиутопический и публицистический триллер со смелым сценарием.

В российский прокат 11 апреля выходит смелая кинокартина английского режиссера Алекса Гарленда. Это антиутопический триллер под названием «Падение империи».

Гарленд, известный работой над фильмами «Пляж» (2000), «Пекло» (2007), «Из машины» (2014), «28 дней спустя» (2002) в интервью «Известиям» объяснил, в чем неоднозначность картины.

Действие фильма разворачивается в 2040-е годы в США. Диктатор у власти, падение Белого дома, журналисты, пытающиеся взять последнее интервью у президента, хаос и безумие — цепляющий сюжет, на который обратят внимание любители самых разных жанров.

Режиссер отмечает, что в «Падении империи» уделяется особая роль диктатору и ФБР. Гарленд не побоялся показать, какие действия власти приводят к фашизму.

«ФБР упоминается в фильме по целому ряду причин. В картине говорится об американском президенте, который в течение трех сроков убивает своих же граждан и распускает ФБР. Это последовательность решений, которые о чем-то говорят. Это — фашизм, и, если бы так кто-то поступил в реальной жизни, это были бы недемократические действия. Так что дело не в ФБР», — отмечает Алекс Гарленд.

Режиссер хочет донести до зрителей, что в его фильме речь идет об отказе от центристской политики в пользу экстремистской.

Главную героиню в фильме воплотила известная актриса Кирстен Данст. Она сыграла журналистку, которая пройдя через многое не побоялась вступить в опасную игру в властью. Будет ли фильм пророческим? Большая тайна, разгадать которую получится лишь спустя время.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фильм «Летучий корабль» возглавил ТОП-3 лидеров проката РФ и СНГ в третий раз.