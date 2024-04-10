Только спокойствие: можно ли наказать за «детектор лжи» и как его обмануть

Фото, видео: Екатерина Сычков / ТАСС; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Почему на работе так часто просят сотрудников пройти полиграф и вообще законно ли это?

Сейчас набирает обороты такой тренд, когда при устройстве на работу сотрудник проходит тестирование на полиграфе. Некоторых пугает эта процедура, так как работодатель может спросить что-то личное или же ту информацию, которую вы бы хотели приукрасить о себе.

Возможно ли обмануть полиграф и законно ли вообще просить сотрудника пройти такое тестирование? Все это и многое другое 5-tv.ru узнал у экспертов.

Законно ли использовать полиграф на работе?

За комментарием по поводу использования полиграфов на месте труда 5-tv.ru обратился к звездному адвокату Сергею Жорину. По словам адвоката, применение детектора лжи в деятельности работодателей законодательно не регламентировано. При этом российское законодательство не запрещает работодателю использовать его в своей практике, если того будет требовать ситуация.

Согласно 21-й статьи конституции РФ, работодатель может проверить кандидата или работника на полиграфе, но только при наличии письменного согласия гражданина.

При этом согласие на проведение психофизиологической экспертизы обязательно должно содержать:

разъяснение о праве выбора гражданина дать согласие на экспертизу или отказаться от нее, так как это добровольная процедура;

перечень вопросов, по которым будет проводиться психофизиологическая экспертиза;

разъяснение о праве гражданина в любой момент отказаться от экспертизы;

обязательство работодателя использовать результаты экспертизы только для целей рассмотрения возможности приема кандидата на работу или соответствия работника занимаемой должности.

Согласно 86-й статье Трудового кодекса нашей страны и 10-й статье Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, работодатель не имеет права во время прохождения полиграфа без вашего письменного согласия задавать вам вопросы, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, а также интимной жизни.

При этом Сергей Жорин отметил, что информация, полученная в результате проверки на полиграфе, относится к персональным данным гражданина.

Кроме того, в случае отказала кандидата или работника пройти проверку на полиграфе работодатель не может отказать ему в приеме на работу или применить какие-либо меры взыскания к работнику.

В ином случае, согласно 64-й статье Трудового кодекса, вы можете обжаловать действия работодателя в суде общей юрисдикции.

За необоснованный отказ в принятии кандидата на работу работодатель может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с 5-й статьей кодекса РФ об административных правонарушениях.

Можно ли его обмануть

Екатерина Сычков / ТАСС; Личный архив Ильи Степанова; 5-tv.ru

Специалист по человеческому поведению по полиграфу Илья Степанов в беседе с 5-tv.ru рассказал, что теоретически обмануть детектор лжи возможно, но для этого надо понимать, как он работает.

Но при этом стоит помнить, что визуально также можно определить, обманываете ли вы сейчас или нет. Например, если собеседник сильно напряжен в мышцах, в зубах, он их сжимает, начинает где-то давить себе.

«Например, собеседник повесил булавку себе районе брюк, чтобы сделать себе больно, чтобы отвлекающие сигналы делать», — говорит Степанов.

Также эксперт обратил внимание на то, что сейчас в эпоху гаджетов люди стали реже смотреть друг на друга и замечать детали.

Таким образом, верный способ успешно пройти полиграф — это быть сдержанным, спокойным и следить за своими эмоциями. Еще лучше как можно чаще практиковать этот метод, чтобы для вас это не было какой-то непривычной средой, и вы лишний раз не волновались.

Однако есть еще один нюанс: сейчас появились полиграфы, где машина автоматически сама проверяет показатели, а не эксперт. В данном случае есть опасность, что при случайном телодвижении или покашливании датчики могут определить эти сигналы, как ложь. В то же время, если бы в этот момент присутствовал проверяющий, который наблюдал за вами, он мог бы проигнорировать этот момент.

Поэтому, по словам эксперта, многое здесь зависит именно от проверяющего. При этом Илья отметил, что уровень обучения у полиграфологов сейчас невероятно низкий, поэтому в данном случае очень важно также найти хорошего специалиста, а не только сам полиграф.

Ранее 5-tv.ru выяснял у звездного адвоката Жорина, за какие неочевидные «проступки» может грозить тюрьма.