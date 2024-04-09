Песков: вопрос с паводками в регионах России остается в центре внимания Путина

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Ситуация в некоторых районах все еще достаточно сложная.

Президент России Владимир Путин поддерживает контакт с властями регионов, где из-за паводков продолжается затопление населенных пунктов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин получил доклады от губернаторов Оренбургской, Тюменской и Курганской областей, а также полную информацию об оперативной обстановке от главы МЧС России Александра Куренкова, который находится непосредственно на месте.

«Паводки остаются в центре внимания, в том числе в центре внимания президента», — подчеркнул Песков, отметив, что ситуация в этих регионах остается сложной.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Президент России Владимир Путин обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Токаев обсудили паводки в приграничных регионах России и Казахстана.