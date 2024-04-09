Плановое? Николаю Расторгуеву потребовалось обследование

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Ранее появилась информация об экстренной госпитализации артиста. Что же с ним произошло?

В официальном сообществе группы «Любэ» во ВКонтакте появилась публикация о состоянии здоровья лидера коллектива Николая Расторгуева. В ней написано, что народный артист РФ прошел плановое обследование и готовится к предстоящим концертам.

Сообщение появилось на фоне новостей об экстренной госпитализации певца. Если Расторгуеву и потребовалась помощь врачей, то, судя по всему, ему удалось решить все проблемы, ведь уже 12, 13 и 14 апреля он готовится выйти на сцену и выступить перед любимыми слушателями.

Иных подробностей о состоянии артиста или результатах обследования не приводится.

Известно, что у музыканта стоит кардиовертер. Сообщалось, что, предварительно, сбои в его работе могли стать причиной госпитализации.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса театра и кино Кристина Асмус госпитализирована.