В ГИБДД Москвы и Петербурга приостановили выдачу водительских прав

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В ведомстве прокомментировали ситуацию.

В Госавтоинспекции Подмосковья перестали выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили. По данным ведомства, произошел технический сбой.

Над устранением последствий уже работают специалисты.

«О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Также в ведомстве подчеркивают, что время работы подразделений будет продлено, чтобы услуги были оказаны в срок и в полном объеме.

Аналогичная ситуация наблюдается в Санкт-Петерубрге и Москве, официально подтвердили в МВД. Также сообщения о сбоях приходят из других регионов России, в их числе — Воронежская и Ленинградская области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД опровергло информацию о невозможности получить услуги столичной Госавтоинспекции.