Финальный этап: глава «Росатома» проинспектировал работы на АЭС «Аккую»

Лихачев лично проинспектировал ход работ на АЭС «Аккую» в Турции

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Первый энергоблок атомной электростанции планируют запустить уже в следующем году.

Работы на первом энергоблоке атомной электростанции «Аккую», которую возводят наши специалисты в Турции, вышли на финишную прямую. АЭС готовят к запуску. Проверяют все системы, настраивают и тестируют оборудование, доводя до проектных параметров.

Сейчас ведут монтаж машины для загрузки и выгрузки топлива из реактора. Собирают электродвигатели главных циркуляционных насосов.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев осмотрел ход работ и рассказал, когда «Аккую» планируют ввести в эксплуатацию.

«В этом году мы полностью проверим все системы — первый контур, проведем гидравлические испытания, выполним загрузку имитаторов топлива непосредственно в реактор. Делаем все, чтобы в будущем году первый блок АЭС „Аккую“ стал частью энергосистемы Турецкой Республики», — прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Лихачев.

«Аккую» станет первой атомной электростанцией в Турции. Проект предусматривает возведение четырех энергоблоков. Мощность каждого составит 1200 мегаватт.

Параллельно с технической зоной станции строится сопутствующая инфраструктура. Штатно работает хранилище свежего топлива, сдана первая очередь учебно-тренировочного центра. Кстати, там уже подготовили четыре смены операторов АЭС. Глава «Росатома» высоко оценил профессионализм турецких специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что по замерзшей Неве перевезли оборудование для АЭС «Аккую».