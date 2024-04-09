Глава «Роскосмоса» назвал причину переноса запуска «Ангары-А5»
Борисов: пуск «Ангары» остановлен из-за сбоя в центральном блоке
Фото, видео: Захарушкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Когда теперь состоится пуск ракеты тяжелого класса?
Автоматика остановила процесс подготовки к пуску ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в беседе с журналистами.
«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — сказал он.
Борисов добавил, что специалисты будут разбираться в окончательных причинах остановки запуска ракеты. Предварительно, старт состоится в резервный день, завтра, 10 апреля.
Накануне, 8 апреля, Государственная комиссия разрешила первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области. Ожидалось, что аппарат будет нести разгонный блок «Орион». Особенность «Ангары» в том, что она может вывезти в космос в несколько раз больше грузов, чем «Союз».
Ранее 5-tv.ru писал, что Восточном отменили первый пуск ракеты «Ангара-А5». Старт был запланирован на 12:00.