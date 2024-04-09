Путин и Токаев обсудили паводки в приграничных регионах России и Казахстана

Фото: Егор Алеев / ТАСС

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Ситуация в некоторых районах остается напряженной.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, обсудив сложную обстановку в приграничных регионах РФ и Казахстана, связанную с весенними паводками. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств договорились о плотном взаимодействии всех профильных служб в связи с ситуацией и устранением последствий паводков.

Кроме того, Путин и Токаев переговорили о вопросах, связанных с международной и региональной проблематиками, в том числе в рамках председательства России в СНГ, а Казахстана — в ОДКБ.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Президент России Владимир Путин обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что можно и нельзя делать при наводнениях — памятка, спасающая жизни.