«Чистка» продолжается: на Украине уволены командиры двух группировок ВСУ

На Украине уволили командующих оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад»

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В чем причина отставки?

На Украине уволены командующие оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Причины отставки украинский политик не называет, однако, по его словам, уже известно, что Ковальчук возглавит Военную академию.

Также, по данным депутата, командующим «Юг» станет бывший командир 59-й бригады ВСУ полковник Геннадий Шаповалов, а «Запад» — бригадный генерал Владимир Шведюк, прежде служивший в рядах территориальной обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в подполье сообщили об уничтожении расположения ВСУ в Полтаве.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга