Си Цзиньпин на встрече с Лавровым попросил передать привет Путину

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Руководитель российского внешнеполитического ведомства находится с деловым визитом в Китае.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым попросил передать слова приветствия президенту Владимиру Путину. Так китайский лидер открыл встречу с министром иностранных дел РФ, которая проходит в Пекине.

«Сначала прошу передать искренние слова приветствия президенту России Владимиру Путину», — сказал Си Цзиньпин.

Лавров, в свою очередь, передал председателю КНР приветствие президента РФ. Также руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва и Пекин продолжают успешную реализацию новых стратегических задач, особенно отметив укрепление сотрудничества и дипломатических связей последнее десятилетие.

«Нас эти успехи искренне радуют, так как это успехи друзей, хотя не все в мире разделяют такое отношение, и пытаются всячески сдержать развитие Китая. Собственно, как и развитие России», — сказал глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД Китая сказал об отношениях с Россией.