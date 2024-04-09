Боевики ВСУ опять атаковали территорию Запорожской АЭС

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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За последние дни количество прилетов увеличилось. В пресс-службе станции отмечают, что это является нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) опять атаковали территорию Запорожской АЭС, в этот раз дрон прилетел на крышу тренажера реакторного зала. Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЗАЭС отметили, что участившиеся атаки боевиков являются прямым нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности данной станции, установленными МАГАТЭ во время заседания Совбеза ООН.

Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС несколько дней назад. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции.

Нарушений в работе ЗАЭС и повреждений критически важной инфраструктуры, к счастью, удары не вызвали. Однако трое сотрудников предприятия получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Украина отрицает свою причастность к атаке на Запорожскую АЭС. Представитель военной разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что данный обстрел якобы является имитацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, обстрел Запорожской АЭС является очень опасной провокацией с негативными последствиями в перспективе.