«Своих денег нет, просить родителей не в праве»: ситуация с Кейт Миддлтон продолжает ухудшаться

Фото: www.globallookpress.com / Royal Hashemite Court

Как говорится, беда никогда не приходит одна. Вот и у британской принцессы — несчастье за несчастьем. Она пережила сложную операцию и борется с раком, а теперь стало известно о новых проблемах.

Уже несколько месяцев принцесса Кейт Миддлтон — самая обсуждаемая британская королевская особа. Началось все с ее таинственного исчезновения после якобы плановой и совершенно обычной операции на брюшной полости. Затем принцесса пропала — ее не видели ни на одном светском мероприятии, а дворец молчал о причинах.

Тогда начали появляться самые разные версии о состоянии супруги принца Уильяма. Были предположения о самых страшных диагнозах и даже смерти всеми любимой принцессы. Еще больше эти слухи подогревали действия королевской семьи — череда странных публикаций с фотошопом и творениями искусственного интеллекта вконец ввели британских подданных в истерику.

Кейт пришлось собраться с силами и объясниться. Она раскрыла, что врачи диагностировали у нее онкологию. Сейчас будущая королева Великобритании проходит тяжелое лечение — химиотерапию.

Новое испытание

Казалось бы, на плечи принцессы взвалилось немало невзгод, но оказалось, что это не предел. The Times сообщило о новой проблеме Миддлтон, связанной с ее родными. Как пишет издание, из-за неприятного известия та не находит себе места, но ничего сделать не может. Дело в том, что ее родители Кэрон и Майкл Френсис Миддлтон оказались на пороге бедности.

Когда Кейт была ребенком, ее родители приняли решение открыть собственный «праздничный» бизнес. Они организовывали торжественные мероприятия, доставляли подарки и украшения.

Идея оказалась прибыльной, и вскоре семья обзавелась суммами с шестью нулями на счете. Это и позволило дать Кейт хорошее образование — отправить ее учиться в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, в станах которого она и встретила своего принца.

Тогда дела у семейства Миддлтон шли в гору. Все были рады положению дел и даже не подозревали, с чем им предстоит столкнуться в будущем.

Кризис ударил по бизнесу родителей Кейт в пандемию коронавируса. Даже после снятия ограничений и повсеместных локдаунов они не смогли оправиться: набрали кредитов, долги росли, а доход падал. Бизнес стал убыточным.

В какой-то момент родители принцессы буквально ушли в минус — они оказались должны в общей сложности более 1,5 миллиона долларов, которыми они не располагали. Компанию пришлось ликвидировать, а Кэрон и Майкл объявили себя банкротами.

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что эта ситуация стала настоящим ударом для Кейт, она буквально «выбила почву у нее из-под ног», ведь она души не чает в своих родителях. На фоне болезни ей еще труднее переносить это известие, отметил собеседник издания.

Он также добавил, что Кейт сейчас чувствует свое бессилие — помочь родителям закрыть долги она не может за неимением собственных средств. А еще хуже ей из-за того, что она не может обратиться к маме с папой за поддержкой из-за ее болезни, ведь им сейчас и так приходится непросто.

Реакция на болезнь Кейт от Гарри и Меган

Родной брат принца Уильяма Гарри был шокирован новостью о болезни Кейт. Издание PARENTS сообщает о предположении, что сбежавшие из дворца принц Гарри и его супруга Меган Маркл вступили в контакт с принцессой Уэльской в частном порядке.

Герцог и герцогиня Сассекские не знали о состоянии здоровья Кейт и услышали о ее онкологии только тогда, когда и весь мир узнал эту новость. Источник в New York Post сообщил, что пара «понятия не имела» о болезни принцессы. Меган и Гарри также сделали заявление с пожеланиями Кейт скорейшего выздоровления.

У Гарри и Кейт всегда были теплые отношения, пока он вместе с женой не переехал в США и не начал критиковать королевскую семью. Раньше младший брат Уильяма называл принцессу «старшей сестрой, которой у него никогда не было».

В последний раз Кейт и Гарри встречались после кончины королевы Елизаветы II в 2022 году. Даже на мероприятии, посвященном памяти их матери принцессы Дианы, братья не смогли побороть свою неприязнь друг к другу. Уильям покинул церемонию до того, как Гарри присоединился к мероприятию по видеосвязи.

Также издание Express со ссылкой на инсайдеров сообщило, что в скором времени принц Гарри должен вернуться в Великобританию, но не для того, чтобы встретиться с Кейт Миддлтон.

Казалось бы, страшная весть о состоянии здоровья принцессы Уэльской может подтолкнуть к примирению братьев, но источники предполагают обратное.

Ожидается, что Гарри прилетит в Лондон, чтобы отпраздновать юбилей своего проекта спортивных игр для военнослужащих — Invictus Games. В этом году будет Десятилетие игр, основанных младшим сыном короля Карла III в 2014 году. В мае в Соборе Святого Павла состоится торжественная церковная служба. И Гарри, видимо, не собирается тратить время на то, чтобы навестить заболевшую Кейт Миддлтон.

Источники, близкие к принцу и принцессе Уэльским, ясно дали понять, что «проблема Гарри», связанная с взаимоотношениями с родственниками, — последнее, о чем они думают, поскольку сейчас у них есть гораздо более серьезные проблемы, требующие их полного внимания.

Соболезнования от родственников и политиков

На новость о страшном диагнозе Кейт сразу отреагировал ее брат Джеймс Миддлтон. В своем блоге он написал слова поддержки сестре.

«Мы прошли вместе многое, пройдем и это, как семья», — сообщил Джеймс.

Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак в социальной сети выразил поддержку принцессе и попросил не вмешиваться в частную жизнь королевской семьи СМИ и дать им возможность пережить это тяжелое время с самыми близкими.

«Своим заявлением принцесса продемонстрировала огромную храбрость. В последние недели она стала объектом пристального внимания и несправедливого отношения со стороны некоторых СМИ по всему миру. Когда речь идет о здоровье, ей, как и всем остальным, должно быть предоставлено личное пространство, чтобы она могла сосредоточиться на своем лечении и быть с любящей семьей. Я знаю, что говорю это от имени всей страны — желаю ей полного и скорейшего выздоровления и с нетерпением жду ее возвращения в строй, когда она будет готова», — заявил премьер-министр.

Страшный диагноз еще одного члена королевской семьи

У Карла III рак обнаружили после операции на простате. Теперь отец мужа Кэтрин проходит химиотерапию также, как и сама принцесса.

Король Великобритании, 75-летний Карл III, еще в феврале попал в больницу из-за проблем с простатой. Позже выяснилось, что у монарха обнаружили онкологию. Из-за этого ему пришлось временно отказаться от части своих обязанностей.

С тех пор Карл III появлялся на публике на считанные минуты. Например, он посетил церковную службу в Сандрингеме, где поприветствовал толпу и прогулялся, но не больше 20 минут.

Известно, что король собирается посетить церемонию выноса знамени, которая состоится 15 июня. Это мероприятие — одно из крупнейших церемониальных событий, которое должно состоятся в нынешнем году. Обычно король инспектирует парад верхом, однако в этом году все будет зависеть от состояния Карла III и рекомендаций врачей, которые пока не советуют ему посещать крупные публичные мероприятия. Все будет зависеть от его состояния.

Карл III был удивлен огромным количеством писем со словами поддержки после публикации своего диагноза. Это подтвердил и источник во дворце в беседе с The Times — он отметил, что для Кейт Миддлтон было важно теплое отношение подданных к заболевшему королю.

При этом инсайдеры британских СМИ заверяют, что за последние несколько недель и без того добрые отношения Кейт Миддлтон и Карла III стали еще теплее, поскольку оба проходят через лечение от рака.

Будущее престола

Старший наследник короля Карла III и супруг Кейт Миддлтон принц Уильям сейчас оказался в центре внимания. Его отец и жена не принимают участия в публичных мероприятиях, поскольку они проходят лечение от рака. Сейчас Уильяму нужно быть готовым к новому положению.

По словам профессора истории монархии Лондонского университета Анны Уайтлок, Уильям готов занять место на троне с того момента, как его бабушка, покойная королева Елизавета II, умерла в сентябре 2022 года. Он слишком хорошо осознавал «страшную» реальность своей судьбы, заявила она в интервью агентству Reuters.

«Он знает, что должен быть готов стать королем. <…> Когда королю поставили диагноз рака, конечно, я уверена, что его первой реакцией как сына было беспокойство за своего отца. Но есть также большой груз ответственности, который внезапно начал опускаться на его плечи. И я уверена, что он очень, очень хорошо осознает это», — сообщила Уайтлок.

По мнению королевского биографа Клаудии Джозеф, сейчас принц абсолютно опустошен и постоянно беспокоится о своей жене, детях и об отце. Вдобавок ко всем проблемам, которые у него были с братом.

«Я думаю, это очень тяжело. Но он сделан из прочного материала. Он очень стойкий человек», — отмечает биограф.

Похожее мнение выразил королевский биограф, автор книги «Карл III» Роберт Хардман. Он отметил готовность британского принца взять на себя ответственность, добавив, что, хотя роль монарха в управлении страной больше номинальная, граждане были бы рады более «активному» королю. Он должен больше вникать в государственные процессы, а не просто «разрезать ленточки» на торжественных мероприятиях.

«Думаю, в ближайшие несколько лет будет очень интересно посмотреть, готовы ли люди к этому, или же существует некая черта, которую он не должен будет переступать», — сообщил Хадман.

В любом случае, первое, о чем думает принц — это здоровье его близких. Он, как и весь мир ожидает хороших новостей о состоянии здоровья Кейт Миддлтон и короля Великобритании Карла III.