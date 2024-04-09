«Плохо, не соображаешь»: Екатерина Семенова рассказала о борьбе с алкоголизмом

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Чтобы преодолеть зависимость, артистке пришлось обратиться за помощью к специалисту.

Актриса театра и кино Екатерина Семенова недавно призналась в одном из шоу на федеральном канале, что у нее была алкогольная зависимость. Она откровенно рассказала о том, как пришла к такому состоянию, и что она долгое время не признавала наличие проблемы. Екатерина считает, что была «бытовой пьяницей».

По словам Семеновой, она не сразу заметила, что алкоголь мешает ей нормально жить, а его употребление отражается на самочувствии. Последней каплей стала фотография, где актриса увидела себя с отеками на лице. Это подтолкнуло ее к изменениям в жизни.

«Встаешь утром — плохо, не соображаешь. Честно скажу, что заметила на фотографии в какой-то момент. Та фотография, на которой я казалась себе такой красивой, я заметила потом, что я отечная», — говорила артистка.

Екатерина приняла решение отказаться от спиртного на два года, но позже все-таки стала иногда позволять себе немного выпивать. По словам Семеновой, только психотерапия помогла ей избавиться от зависимости полностью.

Путь к выздоровлению

Артистка призналась, что эта борьба далась ей тяжело. Кроме того, у нее тогда еще начался кризис среднего возраста. Но Екатерина понимала, что ей нужно обязательно попытаться достичь эмоционального баланса в своей жизни. Ей не помогали никакие популярные методы эффективного избавления от пагубной привычки. Даже знаменитая программа «12 шагов» для избавления от тяги к алкоголю и других зависимостей, которая считается старейшем и наиболее эффективным способом, не дала результата.

По словам Екатерины, именно психотерапия помогла ей осмыслить проблему и изменить отношение к алкоголю, благодаря чему актриса теперь пьет не больше пары бокалов вина. Самое главное — Семенова обрела контроль над собой и своими привычками.

«Я когда поняла, что у меня есть проблемы, там еще был кризис возраста, мне было 44 года, я пошла в психотерапию. Стала с этим разбираться. Я могу выпить бокал вина, два бокала вина, но не больше», — объяснила актриса.

Семенова также рассказала о своем опыте борьбы с анорексией, которую она преодолела также с помощью лечения.

Таким образом, история актрисы показывает, что каждый может преодолеть зависимости и изменить свою жизнь, если столкнется с проблемой, окажется лицом к лицу с ней, но обратится за поддержкой к профессионалам. Путь может быть долгим, трудным, но ничего невозможного нет. История Екатерины может стать вдохновением для тех, кто сталкивается с подобными проблемами и ищет путь к выздоровлению.

Какой талант чуть не загубил алкоголь

Екатерина Семенова за свою долгую актерскую карьеру успела сняться более, чем в 100 работах. Она играла в таких известных картинах, как «Московские тайны. Опасный переплет», «Ничто не случается дважды», «Московские тайны».

Артистка служила в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова, Московском театре «Современник» и Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, где играла в спектаклях «Утиная охота», «Три сестры» и «Аркадия». Интересно, что в середине 2000-х Екатерина успела попробовать себя в роли актера озвучки. Она озвучивала мультфильмы «Новогоднее приключение двух братьев» и «Капитанская дочка».

Екатерина также участвовала съемках в фильма «Дипломат», который вышел на экраны в 2019 году. Актрису можно было увидеть в сериале под названием «Мертвое озеро» и ленте под названием «Агентство О. К. О».

Как начинался актерский путь

Актриса родилась в маленьком городке под названием Монино в апреле 1971 года. Семья будущей актрисы была связана с искусством, так как отец был режиссером, а мать работала художником-аниматором.

Екатерина довольно рано задумалась о карьере актрисы. Когда ей было 11 лет, она начала посещать театральную студию, а в 15 лет попыталась стать студенткой школы-студии МХАТ. С экзаменами девушка справилась, но проблема заключалась в школьном аттестате, в котором была двойка по алгебре. Родители решили вмешаться, после чего оценка исправилась на тройку, а девушка смогла поступить.

Когда же Семенова окончила высшее учебное заведении, она была приглашена в Академический театр в столице. Позже она перебралась в «Современник».

В подростковом возрасте Катя начала сниматься, она участвовала в съемках комедии под названием «Мы из джаза». Зрителям особенно запоминала ее роль в фильме «Грешница в маске». Но особый успех подкрался к Семеновой после съемок многосерийного проекта «Две судьбы». Далее она снялась в триллере под названием «Родина». Через некоторое время фильмография пополнилась такими проектами, как: «Дикий», «Хранитель», «Варвара».

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