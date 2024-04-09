Он не мог так поступить: мог ли кто-то желать смерти звезде «Голоса» Кунгурову

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Тело артиста нашли под окнами многоквартирного дома в центре Москвы. Известно, что перед этим он отправил сообщение жене, а затем перестал выходить на связь.

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров, по предварительным данным, покончил с собой. Его тело нашли под окнами квартиры в центре Москвы. Друзья и коллеги не могут поверить в его трагическую смерть. В беседе с 5-tv.ru они рассказали, что певец был очень жизнерадостным, а накануне кончины не вел себя как-то странно, чтобы это вызывало подозрения.

Педагог по пластике одного из шоу на федеральном канале Данила Дунаев узнал о смерти Кунгурова от журналистов. Он сильно удивился подобной вести, ведь Евгений, как он отметил, был крайне веселым человеком.

«Мы работали вместе, у него далеко не все получалось, но это как-то его не расстраивало. Он был очень светлый. Как жалко. Он очень старательный, очень надежный, веселый, талантливый — у него голосища такая. Большая потеря, очень жаль», — прокомментировал Дунаев.

Хореограф также добавил, что даже не может себе представить, что Кунгуров мог с собой что-то сделать.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Близкий друг Евгения Вадим Цаллати глубоко скорбит о его смерти. Он считает, что это большая потеря не только для его семьи, но и для всего мира музыки.

«Он был открытым, добрым, очень отзывчивым. Просто мужчина с большой буквы. Правда, это шок. Мне как-то не верится. Я, честно говоря, до сих пор в это не верю. Это был самый добрый и открытйй человек, которого я знал», — рассказал Цаллати.

По словам мужчины, он был не только близким другом, но и самыми преданным поклонником творчества Кунгурова.

Евгению Кунгурову было 40 лет. Согласно неофициальной информации, незадолго до смерти он написал жене сообщение странного содержания, а после перестал отвечать.

«Найдешь меня мертвым», — предупредил он супругу.

По словам отца артиста, тот последнее время наблюдался у психиатра Однако данная информация еще не подтверждена.

Что известно о Евгении Кунгурове

Евгений Кунгуров родился 18 июня 1983 года в маленьком поселке Заречный, что в Свердловской области. Его папа был военным, участвовал в боевых действиях в Афганистане. В молодости его мама пела в студенческом ансамбле. Именно от нее Кунгуров и унаследовал любовь к творчеству.

Кунгуров вместе с семьей часто переезжал из-за работы папы. Он жил то в Екатеринбурге, то в немецком городе Коттбусе. В детстве маленький Женя учился в музыкальной школе. Там он играл на баяне и пел в хоре. А на сцену впервые вышел уже в 12 лет.

После окончания школы Кунгуров поступил в училище при Московской консерватории. Еще будучи студентом он активно участвовал в музыкальных конкурсах.

А после получения диплома достаточно быстро устроился в театр «Новая опера», где был задействован более чем в четырех спектаклях. Как признавался сам Кунгуров, примером для подражания для него стали Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев и другие великие советские и певцы.

В 2012 году Кунгурову представилась невероятная возможность показать свой талант на всю страну — он стал участником первого сезона музыкального шоу «Голос». Под руководством советского и российского певца Александра Градского он дошел до финала, однако уступил место Дине Гариповой.

Жизнь после «Голоса»

Участие в музыкальном шоу стало переломным моментом в карьере Кунгурова. Сразу после окончания проекта оперный певец отправился в турне по российским городам.

А дальше его пригласили в шоу, где ему необходимо было перевоплощаться в других артистов. К примеру, он побывал в образе Надежды Бабкиной, Александра Буйнова и других.

Кунгуров выступал не только как оперный певец, но и эстрадный. В 2014 его пригласили вести программу, которая знакомила с новыми или старыми романсами. А осенью прошлого года Кунгуров получил звание «Заслуженный артист РФ».

Он сам изменял..?

Кунгуров был женат дважды. Его первой избранницей стала актриса Наталья Троицкая. До похода в ЗАГС они встречались шесть лет. Но после отношения стали ухудшаться. Всему виной роман Кунгурова на стороне.

О связи с певицей Еленой Максимовой жене стало известно. Тогда Кунгуров и решил попросить прощения публично. Но любимая отказалась общаться с артистом после жесткого предательства.

Во второй раз Кунгуров отправился в ЗАГС с Ириной Мелединой. В семье родились двое детей: сын и дочка. Окружающим казалось, что в семье царила любовь и идиллия. Но летом прошлого года пара решила развестись. О причинах Кунгуров решил умолчать.

Трагическая смерть

О смерти 40-летнего Кунгурова стало известно накануне вечером. По предварительным данным, он покончил с собой в центре Москвы.

Согласно неофициальной информации, незадолго до случившегося он написал сообщение жене о своих намерениях, а затем перестал выходить на связь.

«Найдешь меня мертвым», — гласило сообщение.

Как рассказал отец погибшего, он с остальными членами семьи находится на Урале и пребывает в шоке от новости. Кунгуров в последнее время мог наблюдаться у психиатра. Но эта информация пока не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кунгуров в последнем видео оставил важное послание поклонникам.