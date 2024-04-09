Памятка, спасающая жизни: что можно и нельзя делать при наводнениях

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Можно ли подготовиться к ЧП заранее? Что необходимо брать с собой?

Жизнь человека — настоящее приключение. Никогда не знаешь, куда забросит тебя судьба и что там тебя ждет. Поэтому важно быть готовым к чему угодно. И к наводнению в том числе. Особенно в весенний период, когда вода уровень воды быстро поднимается из-за таяния льда и снега.

Будьте осторожны

В России ежегодно происходит от 40 до 70 наводнений. Ряд крупных городов затапливает практически ежегодно, некоторые — по нескольку раз в год. Это Уссурийск (Приморский край), Аткарск (Саратовская область), Благовещенск (Амурская область) и Великий Устюг (Вологодская область). Нередки наводнения в Свердловской области. Бывают они даже в Московской области. Случается и так, как сегодня в Оренбургской области — стихийный прорыв дамб. В результате чего города и села оказались под водой, а людей экстренно эвакуируют.

Что же нужно помнить, чтобы точно спастись при наводнениях? А что делать категорически запрещено?

Что брать с собой при наводнении

Поскольку при наводнении, скорее всего, придется менять дислокацию, соберите все заранее: лучше проявить излишнюю бдительность, чем собираться второпях. Надо четко понимать, что вы возьмете с собой.

Документы, телефон, пауэрбанк — в непромокаемой упаковке.

Медикаменты — те, что принимаете регулярно, а также экстренный набор — средства на случай отравления, обезболивающее, пластырь, бинт.

Теплые вещи — лучше всего из флиса, он быстро сохнет на теле.

Питьевая воду из расчета минимум 2 литра на человека. Нет питьевой — хоть из-под крана наполните пустые бутылки.

Запас еды на 1-2 дня. Если берете консервы, не забудьте и то, чем будете их открывать.

Радиоприемник на батарейках. Понимаем, редкая нынче вещь, но в чрезвычайных ситуациях незаменимая.

Фонарик — возможно, придется подавать сигнал спасителям.

Мультитул или минимальный набор инструментов. Возможно, вам придется смастерить плавсредство из двери от сарая, пятилитровых баклажек и мусорных макетов.

Кусок полиэтилена, чтобы укрываться от дождя.

Моток веревки или прочного шнура.

Документы, телефон и пауэрбанк должны быть при вас — в карманах, в маленькой сумке или рюкзачке.

Изучите пути отхода

При первых признаках наводнения проработайте пути отхода. Проверьте, есть ли выход на крышу. Если он заперт, прикиньте, что понадобится для его вскрытия. Ценные вещи и электронику уберите повыше: если помещение затопит частично, они останутся целы.

Не забудьте выключить

Покидая помещение, не забудьте отключить электричество, газ и воду. Если, конечно, на это есть время.

Подайте сигнал спасателям

Если вы находитесь внутри здания, а не на крыше, позаботьтесь о том, чтобы информировать об этом спасателей. Вывесите наружу простыню или кусок яркой ткани. Помните о том, что для подачи звуковых сигналов механические устройства эффективнее, чем голос: свистки и даже духовые музыкальные инструменты (если вы умеете ими хоть немного пользоваться) могут оказаться хорошим подспорьем. На худой конец сгодится металлическая посуда и что-то такое, чем по ней можно бить.

Не суетитесь

Без крайней необходимости не пытайтесь покинуть район бедствия самостоятельно. Исключение — наличие надежного управляемого плавсредства.

Автомобиль — не вариант

Спасаться на автомобиле — плохая идея. Велики шансы, что вода поднимется и он заглохнет, что вы попадете в подтопленную низину, что на дороге случится пробка и транспорт придется бросить на месте.

Исключение: если у вас внедорожник, при этом вода прекратила подниматься и стало понятно, что вы имеете дело не с наводнением, а с подтоплением. И все равно двигаться надо с большой осторожностью.

Не лезьте в воду

Не заходите в воду без крайней необходимости, так как:

поток может внезапно ускориться и сбить вас с ног;

упавший в воду столб может освежить ее зарядом электричества (обычно его успевают отключить, но ситуации бывают разными);

в наводнение выбивает люки канализационных колодцев, возможно попадание прямо в них.

Помимо прочего, не пытайтесь взбодриться и согреться при помощи алкоголя. В критической ситуации вам понадобятся здравомыслие и трезвый расчет.

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