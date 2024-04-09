Четверо детей сгорели заживо при пожаре в частном доме в Подмосковье

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Всего в доме проживали восемь человек, в том числе шесть несовершеннолетних.

Трагедия в подмосковном Воскресенске: шесть человек стали жертвами страшного пожара в частном доме. Четверо из них — дети.

Огонь вспыхнул ночью и быстро охватил здание. Еще до приезда спасателей на помощь бросились соседи. Им удалось спасти двоих детей. Остальные члены семьи погибли. В причинах возгорания сейчас разбираются следователи.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске достигла 150 квадратных метров. Открытое горение уже удалось ликвидировать. Для этого было привлечено 25 специалистов и восемь единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичка удерживала мать и ребенка в горящей квартире. По информации источника 5-tv.ru, при пожаре есть одни погибший и один пострадавший.