Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область для оценки обстановки

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; МЧС РФ; 5-tv.ru

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Министр также планирует визит в Курганскую и Тюменскую области, где может произойти повышение уровня вод в местных реках.

В Оренбургскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. На месте он оценит обстановку в пострадавшем от паводка регионе и проконтролирует действия по ликвидации последствия подтопления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Александр Куренков совершит облет подтопленных территорий, обсудит обстановку и ее возможное развитие с главой региона (Денисом Паслером. — Прим.ред.) и скоординирует дальнейшие действия сил и средств РСЧС по ликвидации последствий», — указывается в сообщении.

Прежде в МЧС сообщали о намерении Куренкова посетить регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой. После Оренбургской области министр направится в Курганскую и Тюменскую. В этих регионах прогнозируется повышение уровня вод в местных реках.

Прорыв дамбы в Орске

МЧС России / ТАСС

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

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Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Президент России Владимир Путин обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Народный фронт организовал выдачу гумпомощи жителям Оренбуржья. В пунктах выдачи можно получить все самое необходимое, в первую очередь — питьевую воду и еду, лекарства, а также средства гигиены.