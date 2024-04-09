Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Киевский режим не прекращает атаки по мирным кварталам ни днем, ни ночью.

Российские ПВО уничтожили четыре украинских дрона под Воронежем и Белгородом. Эту информацию потвердили в Минобороны РФ.

Киевский режим не прекращает атаки по мирным кварталам ни днем, ни ночью. Так, только за последние сутки жилые сектора ДНР террористы обстреливали 17 раз. В результате есть пострадавшие.

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Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МАГАТЭ Гросси выступит в Совбезе ООН после атаки украинских террористов на Запорожскую АЭС.