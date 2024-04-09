ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ye Pingfan

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Такие меры предусмотрены для защиты европейских производителей.

В Евросоюзе предварительно согласовали ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины. Несмотря на то, что беспошлинный ввоз товаров продлили до июня 2025 года, европейские депутаты теперь установили потолок по объему поставок.

В случае, если импорт превысит средние показатели за последние несколько лет, страны смогут ввести пошлины на некоторые сельскохоз продукты. Такие меры предусмотрены для защиты европейских производителей.

Но если на рынках Европы все-таки произойдет сбой из-за чрезмерного украинского импорта, Комиссия ЕС оставляет за собой право ввести и дополнительные ограничения.