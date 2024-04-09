В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Один из поводов для этого — резкий рост их использования среди подростков.

Депутаты Госдумы от нескольких фракций подготовили законопроект о полном запрете продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов. Об этом сообщает ТАСС.

Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, рассказал, что ведется сбор подписей под документом, а также проводятся консультации по проекту закона.

Вскоре законопроект представят на рассмотрение на заседании нижней палаты парламента. Инициаторы обращают внимание на резкий рост числа подростков, использующих вейпы: по информации парламентариев, к 2023 году их количество увеличилось в десять раз по сравнению с 2011-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что современный тренд перехода от традиционного вида курения к электронным сигаретам все больше привлекает зависимых. При этом многие уверены — такая замена никак не скажется на здоровье.

Однако врач-генетик Александр Резник рассказал, чем опасно курение вейпов и электронных сигарет. Он согласился с результатами исследования ученых из Калифорнийского университета, которые выяснили — этот процесс меняет ДНК человека.