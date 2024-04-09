В Китае начались переговоры Сергея Лаврова с Ван И

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Российский дипломат сперва решил рассказать об итогах выборов президента.

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И рассказал об итогах президентских выборов в стране. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Российский дипломат также выразил признательность главе Китая Си Цзиньпину за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией. Лавров отметил, что недавние выборы в России проходили в условиях «жесткого внешнего давления со стороны Запада».

Дополнительные факторы — всплеск террористических атак Украины и обстрелы российских городов. Несмотря на все это, голосование прошло успешно, указал Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем, которые, как ожидается, затронут Сергей Лавров и Ван И. Обсудить есть что: отношения между Россией и Китаем называют «всеобъемлющим партнерством».

И такая дружба нравится далеко не всем. Американцы уже не в первый раз используют набившую оскомину терминологию времен Холодной войны — называют нас «осью зла».