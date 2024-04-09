«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Многие его тезисы о будущем сбылись с невероятной точностью.

Владимир Жириновский покинул этот мир два года назад. Однако все это время помощники политика неустанно анализировали архив общественного деятели.

И то, что они периодически обнаруживают, действительно вызывает шок. Не секрет, что многие тезисы Жириновского спустя годы и даже десятилетия, что называется, попадали в яблочко.

И вот на шоу на одном из федеральных каналов вновь пришли друзья, родные и близкие Владимира Вольфовича. Все они в один голос отмечают: он был талантливым исследователем и прогнозистом.

Многие его тезисы о будущем сбылись с невероятной точностью. Те же, кто подсмеивался над Жириновским и его эксцентричной манерой поведения, сейчас закрыли рты.

Помощник политик Сергей Воронин продолжает разбирать архив своего покойного босса. Так, в эфире он обнародовал последнюю записку Владимира Вольфовича, которую тот передал ему 28 января 2022 года.

После этого политику стало плохо, у него диагностировали коронавирус и положили в больницу, откуда тот уже не вышел.

«Судя по тем событиям, которые развиваются сейчас, Америке конец. Поэтому 2030 год максимум — и государство США перестанет существовать. Поэтому, начинайте писать брошюру, а потом расширите ее до книги „Поминки по Америке“», — зачитал текст записки Воронин.

Однако помощник уточнил, что Жириновский не любил слова «пророчество» и «предсказание». Общественный деятель предпочитал в таких случаях использовать термин «исторический вывод».