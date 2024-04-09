Биржевому мосту в Петербурге исполнилось 130 лет

Фото, видео: Рощин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Он по-прежнему остается важнейшим связующим звеном города.

Значимая дата в истории Петербурга — 130-й день рождения празднует один из символов города, разводной Биржевой мост. В конце XIX века сооружение стало первой постоянной переправой через Малую Неву между двумя крупными районами — Васильевским островом и Петроградской стороной.

С тех пор мост неоднократно менял внешний облик, название и даже местоположение. Корреспондент «Известий» Максим Бажанов все вспомнил.

Легкий, гармоничный и пропорциональный. За эти качества историки называют Биржевой мост самым что ни на есть петербуржским.

Так, 130 лет назад его «младший брат» соединил берега Малой Невы — Биржевую площадь с Петроградской стороной.

«До этого на стрелке Васильевского острова был Петербургский торговый порт. Потом он был переведен на Гутуевский остров и, хотя на этом месте требовалась обязательно связь левого и правого берегов малой Невы, существовал просто перевоз лодочный», — говорит профессор кафедры «Мосты» Петербуржского Государственного Университета Путей сообщения императора Александра I Геннадий Богданов.

Имя долгожданная переправа получила в честь одного из символов Петербурга, творения Тома де Томона — здания биржи. Конструкция сооружения была полностью деревянной.

Имела 25 пролетов, два разводных крыла и ручной привод. Тот Биржевой растянулся на 326 метров, а в ширину — на 19.

«Было много проблем. Деревянные мосты — это недолговечное сооружение, поэтому приходилось и ремонтировать, были неприятности связанные с навалом судов, потому что пролеты были очень небольшие, пропуск ледохода тоже большая проблема была», — добавил профессор.

Прогресс вынудил мост меняться. В начале XX века на переправе проложили трамвайные пути, вместо карет на дорогах появлялись машины, нагрузка росла.

В конце 1920-х назрела первая большая реконструкция. Деревянные рамы разводной части заменили на металлические, а ручные лебедки — на электрические механизмы, и присвоили имя в духе времени.

«В советское время многие мосты переименовали. Дворцовый стал Республиканским, а Биржевой стал мостом Строителей. Но как бы не просто строителей, а строителей социализма, видимо. Ну и долгое время он так и назывался. Только к 1990-м годам ему вернули вновь имя Биржевой», — объясняет завотделом истории мостостроения Музея мостов Ирина Трунова.

В Великую Отечественную деревянная конструкция была сильно повреждена. Ее поначалу восстановили, но к 1960-му стало ясно — нужен новый металлический мост.

На этих уникальных кадрах мы можем видеть сразу три биржевых моста. Старый деревянный, новый пешеходный и строительство металлической переправы для транспорта.

Ее возвели ниже по течению на 70 метров. Благодаря этому стрелка получилась более симметричной — так зарождался открыточный вид Петербурга.

«Предполагался мост и семипролетный, и пятипролетный, но так как это собственно историческая часть города, стрелка Васильевского острова, рядом Дворцовый мост — то есть, Биржевой по типу Дворцового. Хотя расстояния на Большой Неве и на Малой разное. Но приблизительно мост строили визуально похожим на Дворцовый, чтобы стрелка Васильевского острова выглядела красиво», — сказала Трунова.

Новый мост стал меньше почти на 130 метров, но зато ширина стала больше, чем у дореволюционного Биржевого. Прочность сооружения тогда красиво продемонстрировали ленинградцам, пустив по мосту танки.

После этого крупные перемены случились лишь через 40 лет при демонтаже трамвайных путей. Машинам потребовалось больше места.

И лишь в 2023-м, как говорят строители, мост обрел третью жизнь. Его капитально отремонтировали и сделали гидравлическим.

«Это повышенная надежность. Есть два контура. То есть, вся система продублирована два раза. То есть, четыре цилиндра на каждое крыло. Но вполне можно работать на двух цилиндрах — мост разведется. То есть, практически не может быть ситуаций, когда мост выйдет из строя», — рассказывает начальник бригады моста Дмитрий Майоров.

Кроме надежности, у механизма повысилась и скорость. Теперь мост разводится в два раза быстрее: менее чем за четыре минуты.

Сам по себе Биржевой остается важнейшим связующим звеном города. По нему ежедневно проезжает больше 3,5 тысячи машин и проходит несколько тысяч пешеходов.

А трезубцы Нептуна на ограждении моста лишний раз подчеркивают и напоминают всем статус Петербурга как морской столицы России.