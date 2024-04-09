Артисты из Петербурга провели благотворительный концерт в Мариуполе

Фото: 5-tv.ru

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А уже 9 апреля они выйдут на сцену перед жителями Донецка.

Стихотворения русских классиков и современных авторов Донбасса, военные песни и отрывки из оперетт в исполнении молодых актеров. В Мариуполе прошла благотворительная концертная программа «Актеры Петербурга — жителям Донбасса».

«Нам очень важно поддержать людей, которые живут на юге нашей страны и которые прошли испытания. И нам очень важно показать единство нашего города и города Мариуполя как городов-побратимов. Мы постарались сделать так, чтобы в основном это было что-то светлое, веселое, радостное, потому что жителям, которые прошли через вот такие испытания, сложно постоянно слушать военные песни или что-то про войну», — говорит худрук проекта Алена Баркова.

Петербургские актеры приехали на Донбасс уже в третий раз, но в Мариуполе они выступили впервые. А уже сегодня, 9 апреля, они выйдут на сцену перед жителями Донецка.