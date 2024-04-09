В Курганской области в зоне подтопления могут оказаться более 50 населенных пунктов

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В регионе уже начали эвакуировать население.

К сильным паводкам сейчас готовятся в Курганской области. Вода в реке Тобол может подняться до исторических значений. В зоне риска десятки населенных пунктов, в том числе столица региона. Власти начали массовую эвакуацию жителей.

Спасатели укрепляют берега. Развернуты пункты временного размещения. В некоторые поселки вода уже пришла. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков следит за ситуацией.

Из отрезанных паводком поселков спасатели выносят людей буквально на руках. Большая вода добралась до юга Курганской области. Затоплено свыше 20 жилых домов и около 100 приусадебных участков, но главный удар стихии еще впереди.

Сейчас Тобол в центре Кургана выглядит максимально безобидно — уровень воды здесь составляет всего около трех метров, но уже в ближайшие дни, по прогнозам специалистов, он поднимется минимум в три раза. Все пространство под мостом вплоть до городской набережной будет затоплено, поэтому сейчас территорию укрепляют мешками с песком.

Защитить город от паводка помогают волонтеры и студенты. Печальный опыт Орска заставляет действовать на опережение.

«Работы проводятся в ожидаемых нескольких критических точках. Где-то наращиваем высоту дамбы, где-то пересыпаем разрывы, где-то закрываем задвижки, дренажи возможные и так далее», — рассказал Денис Давыдов, директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана.

Карта территорий, которые рискуют уйти под воду, обновляется едва ли не каждый час. По самым скромным оценкам, в зону паводка попадают десятки населенных пунктов. Все они расположены вдоль рек Исеть, Уй, Миасс и Тобол.

По всему Кургану вдоль русла Тобола сейчас возводят дополнительные земляные насыпи высотой больше двух метров, они должны остановить поток воды в отдельных районах города. Например, преграду построили всего в десяти метрах от аэропорта, который тоже попадает в зону подтопления.

Превентивная эвакуация жителей из опасных зон продолжается уже несколько дней. Дом Галины и ее троих детей находится прямо на пути гигантской волны. Все мысли сейчас лишь о том, устоит ли здание. То, что можно спасти, помогают вывезти друзья и коллеги.

«Остались пара шкафов, два холодильника. Вы представьте, вот этому всему придет хана, если полностью затопит. Стены гипсокартоновые. Останутся только каменные. И то, если останутся», — пожаловалась многодетная мать Галина Горохова.

По последним прогнозам, наводнение в Зауралье может стать самым масштабным за всю историю наблюдений. В регион уже направлены спасатели из соседних регионов и специальные вездеходы.

Все подъезды в подтопляемые районы сейчас перекрыты. Большинство жителей на время уехали к родным и друзьям. Для остальных по области развернуты пункты временного размещения.

Пенсионерка Ольга Мельникова до последнего надеялась, что беда все-таки обойдет стороной. Когда осталась в поселке одна, вызвала спасателей.

«Страшно, когда ночью проснешься в пять утра и боишься спать. Что думаешь, выйдешь, а там вода. Все, что смогла, в баню на полог сложила. Но неизвестно, какая вода придет, а вдруг и баня утонет», — рассказала Ольга Мельникова.

По оценкам гидрологов, уровень воды в Тоболе достигнет рекордных 11 метров. А значит, затопит не только прибрежные районы, но и центральную часть Кургана. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Часть школ переведены на дистанционное обучение. Жителям домов в районе поймы предписано уезжать немедленно, за отказ от эвакуации грозит штраф до 30 тысяч рублей.