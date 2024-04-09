Уровень воды в реке Урал в Орске снизился почти на десять сантиметров

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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В зоне стихийного бедствия сейчас почти семь тысяч жилых домов.

Паводки в затопленном Орске, наконец, стали постепенно отступать. По данным МЧС, положительная динамика наметилась сразу в нескольких районах города.

Впервые за последние дни уровень воды в реке Урал снизился почти на десять сантиметров. Однако он по-прежнему значительно выше опасной отметки.

Ситуация в городе остается напряженной. В зоне стихийного бедствия сейчас почти семь тысяч жилых домов.

На кадрах с беспилотника видно, что улицы и первые этажи полностью ушли под воду. Людей продолжают эвакуировать в пункты временного размещения.

«Когда специалисты МЧС России узнают, что в каком-то районе Орска будет прибывать вода, они отправляются на место и начинают заранее эвакуировать жителей. К сожалению, не все прислушиваются к этому. Если к вам обращаются сотрудники МЧС или специалисты администрации и просят покинуть свой дом, пройти в пункт временного размещения, или уйти в безопасную зону — лучше последовать их совету и не пренебрегать своей безопасностью», — говорит руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

Тем временем в других районах Оренбургской области половодье только выходит на свой пик. По предварительным оценкам, стихия уже нанесла региону ущерб на 21 миллиард рублей.

Из подтопленных домов эвакуировали больше 6,5 тысячи человек. Спасатели в районах бедствия дежурят круглосуточно.

В частности, не прекращаются работы по укреплению плотин и насыпей, чтобы защитить те территории, куда еще не добралась вода. В зоне риска находятся около двух тысяч домов.