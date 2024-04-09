Девушка помогла спасти десятки хаски из затопленного питомника в Орске

Фото, видео: 5-tv.ru

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Животные оказались в ловушке — если бы не неравнодушные люди, они бы погибли.

Порядка 35 собак породы хаски удалось спасти волонтеру Дарье Буркатской из затопленного питомника в Орске. Она призналась 5-tv.ru, что о критической ситуации с животными узнала из соцсетей.

Увидела ролик, на котором был запечатлен потоп и откуда-то был слышен вой собак. Буркатская не смогла оставаться в стороне и поехала спасать животных.

К этому моменту туда прибыли уже двое мужчин на лодках, которые открыли вольеры. Но большинство хаски все же самостоятельно не могли выбраться из затопленного питомника.

Буркатская тут же поделилась кадрами в соцсети. Огромное количество людей не смогли остаться безучастными, также приехали к питомнику и стали пытаться вызволить собак.

«Собралось огромное количество людей: с лодками, с резиновыми сапогами, с костюмами. И мужчины, и дети, и девушки. Очень много людей откликнулось. Это не может не радовать, что у нас на самом деле столько добрых и отзывчивых людей», — поделилась волонтер.

Всего в питомнике, по словам хозяина, находилось 43 собак, спасти удалось порядка 30—35. Как предположила Буркатская, остальным удалось самостоятельно выбежать.

После на передержку животных забрали те, кто и помогал их спасать. Как только ситуация наладится, питомцев отдадут хозяину обратно.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.

Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы в Орске из-за текущей ситуации.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как спасали пенсионерку с котами в Орске.