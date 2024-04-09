«Пригласил на свидание»: загадочный иностранец начал ухаживать за Боней

Фото: Shootpix / ABACA / ТАСС

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Модель почти два месяца назад рассталась с очередным возлюбленным, но уже, кажется, готова вновь окунуться в океан любви.

Блогер, модель и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня рассказала об ухаживаниях со стороны иностранца. Их первая встреча произошла случайно, когда знаменитость приехала в Москву.

Оказавшись дома, звезда познакомилась со знакомым соседей. Он частенько захаживал к друзьям, а узнав, видимо, о приезде Бони, решил зайти и показать себя во всей красе.

«Сегодня постучал в дверь. Он в итоге принес мне букет сам», — сообщила Боня.

Знаменитость также призналась, что мужчина очень похож на ее бывшего возлюбленного и по совместительству отца ее дочери Алекса Смерфита. Возможно, именно это Боню и зацепило.

«Сегодня незнакомец второй букет принес сам. Оказывается, он ходил в гости к кому-то в моем подъезде. Ну что, пригласил на свидание. Идем? Кстати, он иностранец, похож на папу Энджи», — похвасталась телеведущая.

К слову, долгие годы Боня встречалась с наследником ирландского миллиардера Смерфитом. Именно он перевез русскую красавицу в Монако.

Там она прожила десять лет, а после расставания с сохранила с ним хорошие отношения. После разрыва некоторое время звезда была одна, а потом встретила Руслана Гасанова.

На момент знакомства он был женат. Роман, как это прекрасно известно поклонникам, был недолгим, но уж точно ярким.

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