Четверо детей сгорели при пожаре в Подмосковье

Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official

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Открытое горение уже ликвидировано.

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли четверо детей и одна женщина. Об этом сообщили в МЧС России.

Так, дом в Воскресенске охватил огонь на площади в 150 квадратных метра. Всего там проживало восемь человек, в том числе шесть детей.

Открытое горение к настоящему моменту ликвидировано. На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупный пожар вспыхнул на территории отеля «Регина» в Казани. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

Сам отель находится в поселке Малые Клыки. На его территории горели баня, кафе и дом для персонала — по предварительной информации, пострадавших нет.