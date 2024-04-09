Суд заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского
Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images
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За занятие высшего положения в преступной иерархии ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) — 50-летнего мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов.
По версии следствия, Тбилисский занимал высшее положение в преступной иерархии с 1992 года. Он, как считают правоохранители, имеет влияние на преступный мир Москвы, Подмосковья и Татарстана.
А девять лет назад Измайлов был осужден за хранение наркотических веществ. В местах лишения свободы он провел три года, выйдя в 2018 году на свободу.
Сейчас Измайлова объявили в международный розыск. За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
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