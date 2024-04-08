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В сети негодуют из-за очередной попытки президента Украины добиться поддержки от США.

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который признал, что ВСУ не смогут выиграть конфликт без поддержки США.

«Нужен мир, и побыстрее! Чую, конец клоуна и его шапито близок», — так отреагировал на слова лидера киевского режима один из пользователей.

Еще один читатель отметил, что Зеленский владеет искусством шантажа и подобными заявлениями демонстрирует этот навык. Другой человек также написал, что украинский лидер отчасти признает поражение и стремится выбраться из сложившейся ситуации.

«Как эти глупцы в НАТО и Пентагоне, а также европейские лидеры могли поверить хоть на секунду, что Киев способен одолеть Россию — страну, которая раз в 40 больше Украины и обладает 20% мировых ресурсов?» — гласит его комментарий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе заявили о воплощении главного страха Зеленского.