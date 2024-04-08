Оперный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве
Геннадий Плиткин 847 0
Эксклюзив
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
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В последнее время он, по предварительным данным, наблюдался у психиатра.
Известный оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, он написал сообщение жене о своих намерениях, а затем пропал со связи. Тело артиста обнаружили около его дома на Зоологической улице.
Кунгуров в последнее время мог наблюдаться у психиатра, уточняет «112». Правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.