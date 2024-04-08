ФСБ нашла нацистскую литературу при обысках в ростовском музее казачества
Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ
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На территории комплекса стоял памятник атаману Петру Краснову, который сотрудничал с фашисткой Германией.
ФСБ во время обысков в Еланском казачьем музейно-мемориальном комплексе в Ростовской области изъяла нацистскую литературу, а также портреты пособников этого движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Отмечается, что проверить данный музей правоохранительные органы попросили участники СВО. Они рассказали, что на территории музея стоял памятник атаману Петру Краснову, который был тесно связан с фашисткой Германией в годы Великой Отечественной войны.
«Изъяты документы и литература, посвященные Краснову, картины нацистских пособников и преступников Сергея Павлова и Гельмута фон Паннвица», — цитирует сообщение ТАСС.
Кроме того, на территории учреждения жил гражданин Украины, находившийся в России нелегально. На данный момент в отношении него проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ России пресекла канал финансирования ВСУ.