Суд продлил арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук до 4 мая

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Их подозревают в оправдании терроризма.

Замоскворецкий районный суд Москвы до 4 мая продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Беркович Евгении и Петрийчук Светланы на 24 суток, то есть до 4 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

В мае 2023 года Петрийчук и Беркович заключили под стражу на два месяца по решению Замоскворецкого суда. Уголовное дело было возбуждено после постановки Беркович пьесы «Финист Ясный Сокол», автором которой является Петрийчук.

По версии следствия, в тексте произведения присутствуют признаки оправдания терроризма. Речь в постановке идет о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Махачкале арестовал троих подозреваемых в терроризме.