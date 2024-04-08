Олимпийские кольца установят на Эйфелевой башне

Фото: www.globallookpress.com / Gao Jing

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Конструкцию закрепят на высоте 60 метров.

Олимпийские кольца в преддверии Игр в Париже установят на Эйфелевой башне. Об этом рассказала газета Le Parisien.

«На каждой Олимпиаде пять гигантских колец устанавливаются на символическом месте города-организатора. В Париже это будет Эйфелева башня», — говорится в публикации.

Известно, что кольца могут установить между первыми и вторыми этажами — на высоте 60 метров. Размер конструкции составит 15 метров в высоту и 29 метров в ширину.

Их изготовят из полностью переработанной стали, произведенной во Франции. Издание уточнило, что декор башни послужит финальным этапом церемонии открытия, а у подножия достопримечательности состоятся соревнования по пляжному волейболу.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.