Подтопление еще более двух тысяч домовладений ожидается в Оренбуржье

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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При этом прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал.

В ближайшие сутки в Оренбургской области ожидают подтопление еще около двух тысяч жилых домов в 35 населенных пунктах. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 сантиметров», — говорится в сообщении.

Это, как отмечается, способно привести к подтоплению около 2 тысяч жилых домов, а также 2,4 тысячи приусадебных участков в 35 населенных пунктах.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.

Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы в Орске из-за текущей ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье.