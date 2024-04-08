Паслер поспорил с жителями Орска на встрече после прорыва дамбы

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Он, в частности, отметил, что является губернатором, а не следственным органом.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вступил в спор с жителями Орска на встрече, посвященной ситуации с прорывом дамбы.

«Я оказался в той ситуации, в которой оказался. Понимаете, вот вы мне говорите: „Вы виноваты!“. Конечно, виноват! Даже если я не строил, то я, конечно, виноват как руководитель! Но еще раз говорю — так же, как и вы, я нахожусь в той же ситуации с точки зрения того, что было имущество, которое досталось и которое так строилось в свое время. Что я могу сказать?» — сказал глава региона.

Он выразил уверенность в том, что все уголовные дела по ситуации будут доведены до конца. Встреча с людьми, добавил Паслер, была необходима в первую очередь для решения проблем, а не поиска виновных.

Помимо этого, глава региона указал на бессилие администрации области перед такими стихийными факторами, как обильное таяние и особенности температуры, а также исторически рекордные сбросы.

Одна из участниц встречи возмутилась из-за того, что в экстренной ситуации местные жители вынуждены «кланяться и просить» у администрации помощь. Однако Паслер резко ответил ей, что не просил людей ему кланяться.

При этом, отвечая на вопрос о виновных в ситуации, он указал, что является губернатором, а не «следственным органом». Другой участнице встречи на обвинения администрации в неправильном планировании строительства дамбы Паслер задал вопрос, является ли она «гидрогеологом или водником».