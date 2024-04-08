Завершился прием заявок на программу для участников СВО «Время героев»

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Желание принять участие в ней выразили более 44 тысяч человек по всей страны.

В России подошел к концу первый этап приема заявок на программу по обучению участников специальной военной операции (СВО) «Время героев». Поучаствовать в ней захотели более 44 тысяч человек со всей России.

«Завершился этап регистрации заявок на первый поток президентской образовательной программы „Время героев“. Всего на программу поступило 44 327 заявок от представителей всех регионов России», — написали в Telegram-канале программы.

Участники смогут пройти онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. Вплоть до конца мая каждый, кто успешно пройдет отбор, будет приглашен принять участие в дистанционной программе «Эффективное управление в системе публичной власти».

Обучение состоит из девяти электронных курсов, а также итогового тестирования. После завершения этапа регистрации каждый получит доступ к «Базе знаний», которая включает более 100 онлайн-курсов.

«Обязательно будут и последующие этапы, поскольку по поручению президента России (Владимира Путина) программа будет действовать на регулярной основе. Ну а нынешних участников после регистрации ждет тестирование. По результатам выполнения заданий этапа регистрации и онлайн-тестирования будут определены участники обучения», — рассказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгороде развернута гуманитарная миссия Народного Фронта. Был представлен конвейер, благодаря которому удается быстро и эффективно собирать наборы с гумпомощью.