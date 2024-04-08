Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Какого мнения придерживается сенатор?

Бывшему президенту Украины Леониду Кучме по прошествии лет будет стыдно за нынешний период, когда он, вместо того, чтобы думать о налаживании контактов и примирении с Россией, начал говорить, что русские и украинцы — чуждые друг другу народы. Об этом 5-tv.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Стыдно слушать от Леонида Даниловича подобные высказывания. В прошлом „красный директор“, уважаемый в Советском Союзе человек, директор „Южмаша“. Второй президенты Украины, который бил себя в грудь, говорил, что Россия и Украина — братские страны, их дружба нерушима. А по сути он даже одним своим произведением „Украина — не Россия“ показал, что дух национализма его тоже захватил. И честно говоря, неприятно это слышать», — отметил сенатор.

Джабаров напомнил, что именно на Украине еще при Кучме начал культивироваться тезис о том, что Россия — это враг. В свою очередь россияне никогда не считали украинцев врагами. И даже сейчас на поле боя российские бойцы отличают идейных националистов и неонацистов от простых граждан Незалежной, попавших в ВСУ из-за тотальной мобилизации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кучма в интервью Kyodo назвал россиян и украинцев небратскими народами.