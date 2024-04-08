Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим из-за прорыва дамбы в Орске

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Граждане массово обращаются к страховым компаниям за возмещением убытков.

Ряд страховых компаний уже получил обращения от пострадавших из-за наводнения, вызванного прорывом дамбы в Орске, однако оценить ущерб и провести осмотр повреждений можно будет только после того, когда спадет вода. Об этом «Известиям» рассказали представители страховых компаний.

«Традиционно выплаты после паводка условно можно разделить на две категории — относительно небольшие суммы за ущерб после подтопления, и более крупные — если из-за паводка каким-либо разрушениям подвергся сам дом и застрахованные постройки на участке. В среднем процесс урегулирования до получения выплаты занимает пять-семь дней», — пояснила директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Оренбургской области Анна Соколова.

В свою очередь вице-президент РЕСО-Гарантия Константин Кальян отметил, что пока даже в упрощенном порядке произвести выплаты невозможно, так как из-за прибывающей воды нельзя провести осмотр пострадавшего имущества.

По словам директора Оренбургского филиала «АльфаСтрахование» Алексея Лапшина, если в договорах обозначен риск «Подтопление», то вне зависимости от работы дамбы, это будет считаться страховым событием. При этом все выплаты будут производиться согласно лимитам, указанным в каждом конкретном договоре.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит в затопленном из-за прорыва дамбы Орске.