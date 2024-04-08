Паслер потребовал убрать телефоны на встрече с жителями Оренбургской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Однако позднее им все же удалось договориться о съемке.

После стихийной акции протеста в Орске на фоне тяжелой ситуации с паводком губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с инициативной группой жителей. Начал он с резкого требования убрать мобильные.

«Телефоны все убрали», — повторил он два раза, обращаясь к представителям инициативной группы.

Позже, по данным СМИ, главе региона и жителям удалось договориться о съемке во время встречи. Паслер также пожаловался, что из-за наводнения после прорыва дамбы он несколько дней ходит в одной и той же одежде. Более того, ему пришлось отложить «первый за пять лет» отпуск.

Общению главы региона с людьми предшествовала несанкционированная акция у здания администрации Орска, на которую собрались пострадавшие от прорыва дамбы.

Их, в частности, возмутила скорость реакции местных чиновников на начало ЧС. Позднее мэр Орска Василий Козупица и представители администрации вышли к собравшимся, предложив обсудить претензии внутри здания мэрии.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.

Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации. Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков.