«Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье
Фото: Алеев Егор / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Что происходит в регионе после прорыва дамбы?
Спутники «Роскосмоса» сделали фотографии гидрологической обстановки в Оренбургской области, где прорвало дамбу. Снимки опубликованы в официальном Telegram-канале госкорпораци.
«Спутники Роскосмоса следят за гидрологической обстановкой в Оренбургской области и в других регионах страны, подверженных паводкам и наводнениям», — говорится в сообщении.
На снимках видна местность региона, наиболее пострадавшая от прорыва дамбы.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.
Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.
Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации. Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюменской области заблаговременно ввели режим ЧС из-за паводка.
Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk
Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk
Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk
Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk