Кристину Асмус госпитализировали с высокой температурой: диагноз есть?

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актрисе пришлось перенести спектакль.

Актриса театра и кино Кристина Асмус госпитализирована. Об этом она сообщила в своем блоге. Звезда рассказала, что ночью перед спектаклем у нее поднялась высокая температура.

«Сегодня я должна была выйти на сцену в спектакле Леди Макбет Мценского уезда. Но ночью у меня поднялась температура под 40, и меня госпитализировали», — написала Асмус на снимке, сделанном в больничной палате под капельницей.

Кристина Асмус поделилась в сторис кадрами, сделанными в больничной палате под капельницей. Instagram* / asmuskristina

Просто так отменить спектакль, который с нетерпением ждали зрители, знаменитость не смогла. Мероприятие перенесли на начало июня.

Актриса отметила, что уже чувствует себя лучше, но ей придется пока побыть в больнице. Она поблагодарила всех, кто волнуется за нее и пишет слова поддержки.

Кристина также поделилась фотографией рисунка, который для нее сделала 10-летняя дочь Анастасия, рожденная в браке с Гариком Харламовым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: почему Кристина Асмус развелась с мужем и не общается с семьей.

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