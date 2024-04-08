В Смоленской области обрушился мост, на котором находились машины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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По предварительной информации, травмы могли получить три человека.

Путепровод обрушился в Смоленской области, в тот момент на нем находились два автомобиля с людьми. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России.

Уточняется, что произошло обрушение Панинского путепровода в Вязьме. В момент ЧП по нему проезжали грузовой и легковой автомобили. По предварительной информации, в результате пострадали три человека. При этом, по информации источника 5-tv.ru, травмы могли получить шесть человек.

Ситуацию с обрушившимся мостом под свой контроль взял глава Смоленской области Василий Анохин.

«Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в городе Вязьма и срочно выехал на место для организации работы по установлению причин и устранению последствий происшествия. Сейчас на месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении правительства региона.

Тем временем Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, из-за обрушения путепровода было остановлено движение поездов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в затопленном из-за прорыва дамбы Орске.