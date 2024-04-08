Немецкие солдаты едут к российским границам. Что об этом важно знать

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Так далеко Бундесвер не заходил со времен Второй мировой.

Германия сегодня сделала еще один шаг к прямому противостоянию с Россией. Впервые со времен Второй мировой войны Берлин начал перебрасывать на так называемый «Восточный фланг» НАТО — в Литву — первые подразделения военнослужащих.

В будущем к самым российским границам будут переброшены два танковых батальона Бундесвера, а вся группировка вырастет до нескольких тысяч человек. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин оценил военные приготовления Берлина.

Так далеко Бундесвер не заходил со времен Второй мировой. Немецкие солдаты снова направляются в Прибалтику с единственной целью — устрашение России.

Личная инициатива нынешнего министра обороны ФРГ: не зря его в народе уже прозвали «Пистолиус», от слова «пистолет». В напутственной речи перед отлетом он дважды замахнулся на германское величие, породив худшие ассоциации из немецкого прошлого.

«Великий день для нашей группировки, сегодня она впервые становится осязаемой. Наиважнейший день для бундесвера: развертывание подразделения за пределами Германии. Эти солдаты — передовое командование, а не авангард. Все они вызвались добровольцами и проявили истинный дух», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

И пусть пока это выглядит не так уж и грозно (всего две шеренги из 20 военных), но уже к 2027 году в Литву из Германии планируют перебросить до пяти тысяч человек — целую боевую бригаду.

Отправка именно немецких солдат в Прибалтику, по факту, будет означать не только новый виток напряженности между Германией и Россией, но и разрушение остатков былого миропорядка и нарушение всех прежних договоренностей между Берлином и Москвой.

«Явный отход от договоренностей»

Даже без учета обещаний, данных после падения стены, немцы как минимум отходят от основополагающего акта Россия — НАТО, согласно которому Альянс должен воздерживаться от постоянного размещения значительных боевых частей на территории бывших государств Восточного блока.

«Это очень странный шаг со стороны Германии, наша армия, согласно всем договоренностям, призвана лишь защищать собственные государственные границы, однако нахождение войск в Прибалтике — это явный отход от этого принципа», — убежден немецкий политолог Айк Хамер.

В комитете по обороне Бундестага призывают, пока не поздно, свернуть с этого пути конфронтации, иначе грозит большая война.

«Россия отныне рассматривается именно как военный противник. Хотя никакого военного решения в конфликте между Западом и Востоком не может быть, нашим вкладом должна была бы стать дипломатия», — заявил член комитета бундестага по обороне Ян Нольте.

Где Германия хочет разместить свои войска

Но давать заднюю и отступать уже никто не собирается. На постоянной основе многотысячная германская группировка будет дислоцироваться сразу в двух населенных пунктах Литвы — Руднинкай и Рукла.

С одной стороны, в непосредственной близости к российскому Калининграду, с другой — всего в нескольких километрах от границы союзной Белоруссии.

В распоряжении немецких бойцов: две тысячи единиц всевозможной техники и три боевые части. А ежемесячное содержание бригады, только по предварительным оценкам, будет обходиться в 30 миллионов евро.

Львиная доля будет, вероятно, уходить на повышенные зарплаты и всякого рода денежные приманки уже на стадии вербовки военных. Неслучайно пока отыскалось лишь 20 смельчаков — очередей из добровольцев вовсе не выстраивается.

«Сам же Писториус уже призвал в течение пяти лет сделать Германию готовой к войне против России. В рамках этой программы германскую армию хотят снова сделать по призыву, потому что никаких контрактников не заставишь навлекать на себя верную смерть», — отметил военный эксперт, политолог Кристоф Херстель.

Впрочем, сами немецкие солдаты, судя по разговорам на армейских форумах, больше думают не о жизни, а скорее — об условиях жизни в не самой щедрой на военные расходы Литве.

Кроме шуток, будет ли в казармах телевизор с плоским экраном, электрический чайник и максимум по две кровати на комнату. Даже на столь бытовом уровне мало кто хочет отправлять себя в Литву на погибель.