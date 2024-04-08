Ульянов заявил, что Россия не будет атаковать ядерные объекты Украины: «Мы понимаем последствия»

Представитель в Вене Ульянов: РФ не будет атаковать ядерные объекты на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Москва осознает негативный результат таких действий.

Россия не намерена наносить удары по ядерным объектам на Украине, ведь понимает негативные последствия таких атак. Такое заявление сделал представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире федерального телеканала.

«Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать. Мы отлично понимаем возможные негативные последствия», — сказал он.

Ульянов добавил, что киевский режим должен принимать решение о строительстве новых энергоблоков, если сегодня имеется такая возможность. В это дело Москва не вмешивается. Таким образом он ответил на вопрос об отношении России к вероятной постройке Украиной новых энергоблоков своих атомных электростанций.

Как уже сообщалось, российские войска нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине ночью 22 марта. В результате были повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.

Минобороны России ранее не раз подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru писал, что СМИ заявили об отключении электричества в Харькове после поражения подстанции «Лосево».