«Настигла молодого парня»: чемпион России по велоспорту Цатевич умер в 34 года

Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич умер в 34 года

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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В ФВСР выразили его близким и родным соболезнования.

Бывший велогонщик сборной России, чемпион страны Алексей Цатевич ушел из жизни на 35-м году. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта РФ.

Как отметил президент ФВСР Вячеслав Екимов в разговоре с «Матч ТВ», «смерть настигла молодого парня». Причины при этом не раскрываются. В связи со смертью спортсмена Федерация выразила соболезнования его родным и близким.

Алексей Цатевич выступал за сборную России по велоспорту на шоссе и за команды Мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело». Кроме того, спортсмен попадал на подиумы на Кубках мира, а в 2013 году стал победителем бельгийской однодневной гонки «Ле-Самен».

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